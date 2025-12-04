El exjefe de la F1 critica a Lando Norris y apuesta por un Max Vertstappen campeón en Abu Dhabi

El que fuera dirigente del 'Gran Circo' se ha decantado por el piloto de Red Bull de cara al desenlace del campeonato del Mundo que se definirá en el circuito de Yas Marina.

El Mundial de Fórmula 1 se decide en Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstppen y Oscar Piastri aspiran al título de campeón. Y Bernie Ecclestone tiene claro a su favorito: "Dije desde el principio de la temporada que Max lo lograría al final, y sigo creyendo que será así".

El británico destacó las habilidades del neerlandés en declaraciones recogidas por 'MotorSport': "Se lo merece. Solía ​​decir que Alain Prost era el mejor piloto de todos los tiempos, haciéndolo solo, sin una radio en el muro de boxes que le dijera qué hacer, pero creo que Max es el mejor que he conocido. Es un piloto único".

Por otro lado, el exdirigente reconoció las virtudes de Norrispero criticó su carácter y rendimiento en los momentos clave: "Lando está bien, es un muy buen piloto, pero es demasiado confiado, demasiado arrogante, se cree su propia publicidad, se pone nervioso en los momentos decisivos y no puede rendir como Max cuando hay presión".

Además, Ecclestone señala el favoritismo que ha tenido McLarenpor el británico a pesar de que la escudería defendía el discurso de "que gane el mejor": "McLaren ha sido de mucha ayuda para Lando por encima de Oscar, apoyándolo por encima del otro, como por ejemplo cambiándolos en Monza después de que Lando tuviera una mala parada en boxes. No es lo que yo habría hecho. Una mala parada en boxes es parte de las carreras".

Finalmente, Ecclestone sentenció sus declaraciones e hizo hincapié en varios factores que pueden ser determinantes: "Nunca puedes apostar contra Max. Es especial. Es único y un tipo estupendo, y espero que logre el objetivo. No tiene nada que perder, así que eso también es una ventaja".