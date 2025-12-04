Alex Márquez, a corazón abierto: ¿Se siente infravalorado por las comparaciones con Marc?

El piloto de Gresini que "es normal si me comparas con Marc porque es un piloto de primera, uno de los mejores de la historia".

Tras haber quedado segundo en el Mundial y haber sido el único piloto que le ha podido seguir el ritmo a Marc Márquez, queda claro que nadie puede 'toserle' actualmente a Alex.

Sus 27 podios, tres victorias en Gran Premio y tres en sprint le han servido para tener una moto oficial en 2026.

Eso sí, hasta el propio piloto reconoce que la sombra de su hermano mayor es muy alargada a pesar de que ha tratado de revindicarse.

"Muchas veces oigo a la gente comentar que estoy subiendo al podio porque tengo una Ducati. Vale, pero entonces, ¿dónde están las otras Ducati?", ha señalado en una entrevista en 'MOW'.

De hecho, entiende los comentarios que le ponen en un escalón más bajo: "Es normal si me comparas con Marc; porque él es un piloto de primera, uno de los mejores de la historia".

"Sin embargo, creo que este año la gente que entiende y la gente del paddock ha visto lo que soy capaz de hacer. Y eso es algo importante", ha explicado el piloto de Gresini.

"Muchas veces dicen que no es fácil ser hermano de Marc, pero para mí ha sido lo mejor porque he tenido que aprender mucho a lo largo de los años y a menudo he sabido aceptar que él podía hacer cosas mejor", ha añadido.

Alex también ha apuntado que "ser Marc Márquez conlleva una serie de cosas" que él, particularmente, no quiere.

"La gente te controla, recibes críticas… Y de eso no estoy celoso, estoy muy contento de ser Alex Márquez y no tener a toda esa gente controlando lo que digo", ha zanjado.