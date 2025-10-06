La respuesta de Aston Martin al terrible error con Alonso en Singapur: "Decepcionamos a Fernando, pero..."

Andy Cowell, jefe de la escudería, reconoce el fallo de la escudería a la hora de parar al asturiano pero también destaca la efectividad de la estrategia ideada por Aston.

Fernando Alonso volvió a recuperar buenas sensaciones en el Gran Premio de Singapur. El bicampeón del mundo firmó una carrera sensacional, con remontada incluida, en la que terminó cruzando la línea de meta en séptima posición. Puntos de mucho valor y una actuación formidable en una prueba que se le complicó mucho.

Fernando arrancó desde la décima plaza y pronto se colocó octavo. Un buen ritmo y un gran entendimiento con el Aston le permitieron firmar una gran primera parte de carrera. Sin embargo, todo se torció cuando llegó el momento de parar en 'boxes'.

En la vuelta 28, la escudería llamó a Fernando pero la parada no fue nada buena. Casi diez segundos por un cambio de neumáticos que parecía destrozar las aspiraciones de puntuar del bicampeón del mundo.

Fue entonces cuando Alonso sacó la magia. Lejos de hundirse, sacó su mejor nivel. Comenzó a remontar posiciones y se colocó octavo. Acabó siendo séptimo, por una sanción a Hamilton, consiguiendo puntuar con todo en contra.

Andy Cowell, jefe de Aston Martin,reconoce el error que cometieron con Fernando pero destaca también el acierto de la escudería en la estrategia: "Fue una buena decisión salir con blandos. El miedo era tener que parar pronto y que hubiera un coche de seguridad diez vueltas más tarde, así que había que mantenerlos mucho tiempo".

"Con Lance esperábamos ese coche de seguridad pero no funcionó. Pero los neumáticos hicieron un buen trabajo. Decepcionamos a Fernando en el pit-stop pero él luchó para remontar. No hubo coches de seguridad pero sí muchos adelantamientos en Singapur, quién lo hubiera dicho", aseguró Cowell en unas declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.