El irónico mensaje de Alonso con el que atiza a la F1: "Es hora de afinar..."

El asturiano dejó un 'recado' de dureza considerable en sus redes sociales criticando la 'facilidad' que tiene la Fórmula 1 para revelar el contenido de sus radios.

Fernando Alonso superó todos los obstáculos en Singapur. El piloto de Aston Martin tuvo que lidiar con un error garrafal de la escudería a la hora de pararle que estuvo a punto de dejarle sin sus aspiraciones a los puntos. Por fortuna para Fernando, el coche esta vez sí respondió.

Remontó del decimoquinto puesto al octavo aunque terminó siendo séptimo debido a una sanción que se le impuso Lewis Hamilton por un fallo en los frenos de su Ferrari. Uno de los momentos más llamativos de la carrera fue la reacción de Alonso a ese percance de Hamilton y, sobre todo, al error que cometió Aston en la parada en 'boxes'.

En ambas situaciones, la Fórmula 1 reveló la reacción por radio del asturiano, algo que no le sentó nada bien a Fernando que ya a comentado en alguna ocasión que sus radios se desvelan con demasiada frecuencia.

"Como me hables cada vuelta, apago la radio", aseguró Alonso tras estar más de nueve segundos parado en 'boxes'. Cuando la F1 subió ese momento de la carrera en redes, Fernando no dudó en reaccionar con un mensaje tan irónico como crítico. Sorprendentemente, lo hizo de madrugada.

"Con la pole position por la transmisión de radio privada asegurada, ¡es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los aficionados! Vamos!", exclamó Alonso a modo de crítica por esta gestión de la Fórmula 1.