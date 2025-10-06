Las 'dudas' de Fernando Alonso con la FIA y su flexibilidad con Hamilton: "Corres sin frenos y..."

El piloto de Aston Martin se quejó de una diferente vara de medir después de que el británico de Ferrari terminara la carrera sin frenos en el GP de Singapur.

Fernando Alonsofue el piloto del día en una auténtica exhibición en 'Marina Bay'. El ovetense acabó séptimo a pesar de firmar una pésima parada en 'boxes' que parecía que terminaba con las opciones del piloto en la carrera.

Sin embargo, el de Aston Martinconsiguió completar una gran función con varios adelantamientos que lo llevaron directamente hasta los puntos, convirtiéndose en el 'héroe' del día.

Aún así, la fase final de la carrera estuvo marcada por la persecución a un Lewis Hamiltonque, sin frenos, perdió casi un minuto de ventaja con respecto al ovetense para acabar a décimas de distancia.

Fernando Alonso lamentó la situación y se acordó de una antigua carrera para señalar el criterio de la FIA: "Han intentado descalificarme cuando no tenía retrovisores (USA 2022) y ahora corres sin frenos y todo está bien. Lo dudo".

Al final, Lewis Hamilton fue sancionado con cinco segundos y, después de entrar en séptima posición tras completar sus dos últimas vueltas recortando distancias en cada curva del circuito, bajó a la octava posición para dejar su puesto a Alonso.

De igual forma, llama la atención como Fernando casi fuedescalificado en 2022 por correr sin un espejo mientras que Hamilton, en un circuito como Singapur, ha saldado el hecho de recorrer varias vueltas sin frenos con una pequeña sanción.