Carlos Sainz confía en la remontada en Singapur: "Duro golpe, pero..."

El piloto español de Williams ha preferido mantenerse positivo tras la descalificación de la clasificación del Gran Premio de Singapur.

No está siendo el fin de semana de Williams. Tras quedarse fuera de la Q3 después de ser de los favoritos para estar entre los diez primeros, los de Grove han sido descalificados debido a irregularidades en el alerón trasero, algo que les obligará a salir desde el Pit Lane.

"Durante un escrutinio posterior a la clasificación, se comprobó que el alerón trasero del coche no cumplía con el Reglamento Técnico. Se verificaron las posiciones del elemento superior del alerón trasero. El sistema DRS en estado de despliegue excedió el ajuste máximo de 85 mm en ambos lados de la zona exterior del alerón trasero", así lo ha explicado la FIA.

"En la audiencia, el Competidor admitió que, aunque su propia medición previa a la calificación había demostrado que el componente estaba dentro de la tolerancia, la medición posterior realizada por los Oficiales de la FIA reveló una brecha mayor de lo permitido y, por lo tanto, el alerón trasero no cumplía con la dimensión requerida", agregaron.

Un varapalo importante para un Carlos Sainz que viene de lograr el podio en Bakú. Ya estaba algo decepcionado por su resultado, lo que acrecienta todavía más este sentimiento. Sin embargo, el español mantiene la esperanza.

"Duro golpe, pero lo daremos todo para remontar mañana", afirmó el madrileño tras conocerse la noticia. No será fácil remontar tantas posiciones. Veremos hasta dónde consigue llegar Carlos Sainz.