Fernando Alonso, contundente con Aston Martin: "Somos el último coche"

El piloto asturiano vuelve a pasar de puntillas por el Gran Premio de Azerbaiyán tras un fin de semana en el que Aston Martin no ha encontrado el ritmo.

El Gran Premio de Azerbaiyán ha sido un trámite más para Fernando Alonso en esta temporada 2025. En un año en el que Aston Martin hace funcionar su monoplaza en pocos circuitos, Bakú no ha sido uno de ellos.

El asturiano volvió a sacar la magia durante la sesión de clasificación, quedándose a las puertas de la Q3. Sin embargo, en carrera todo empezó a complicarse desde la salida, cuando Alonso se saltó el semáforo al ver a Piastri (justo delante de él) moverse.

"Reaccioné al movimiento de Piastri y eso me condenó a salir también por delante del semáforo, así que bueno, esa penalización no cambiaba nada, somos el último coche de la parrilla y ahí estábamos luchando con Alpine, acabamos el 15 y el 17, por lo menos yo quedé el 15, el primero de los dos coches de Aston Martin y da igual la penalización, hoy no teníamos el ritmo", señaló.

"Hoy estaba asegurado. Hoy no pasó ninguna suspensión, no hubo ningún coche de seguridad, no hubo nada, es algo a lo que estoy acostumbrado. Cuando salgo delante pasa de todo y suelo acabar detrás, y cuando salgo detrás y el coche no va muy rápido como en un fin de semana como este, hacemos las 51 vueltas ahí en la parte trasera e intentamos pensar en la siguiente", agregó.

"No iban a aparecer oportunidades, sabíamos que aquí íbamos a ser el último coche, en Las Vegas vamos a ser el último coche, en México vamos a ser el último coche. De las siete carreras que faltan, sabemos que en tres vamos a ser los últimos, intentaremos pasarlas rápido y no dañar el coche, no tener daños, no poner el equipo en dificultades y pasarlas de puntillas", concluyó.