A pesar de que el nuevo reglamento de Fórmula 1 (previsto para 2021, pero pospuesto para 2022 por el coronavirus) se haya estrenado esta temporada, la 'partida de póker' entre equipos no ha hecho más que comenzar.

El cambio normativo tiene aún mucho terreno por explorar y, a pesar de que parezca que Red Bull tenga la mejor mano después de alzarse con 17 victorias en 24 carreras este año, puede haber algún equipo que se guarde un as en la manga.

Ferrari fue de más a menos, Mercedes de menos a más, Red Bull siempre en línea ascendente... pero ojo con Aston Martin. Tal y como ha explicado recientemente su jefe, Mike Krack, el progreso del equipo fue estratosférico en la segunda mitad de temporada, permitiendo recuperar todo el tiempo perdido en los primeros meses de 2022.

¿Por qué? Es simple: comenzaron a recoger lo sembrado mucho antes. Como afirma Krack, se empezó a notar la mano de los dos 'gurús' fichados de Red Bull y Mercedes, destacando la figura del primero, Dan Fallows.

Su nombre es de los que más eco tiene en el paddock por haber sido durante muchos años la mano derecha de Adrian Newey, el ingeniero más famoso de la Fórmula 1 e ideólogo de la época dorada de Red Bull. Un auténtico gurú de escuadra y cartabón en la era digital.

De hecho, en declaraciones recogidas por 'Marca', el veterano de 63 años ha explicado que el nuevo reglamento continúa teniendo zonas grises que explotar... y que pueden dar la 'campanada'.

"Al principio no me gustaron las nuevas normas, me parecían restrictivas, pero ahora creo que el chasis y el alerón delantero se mueven en un marco muy estrecho, pero también hay áreas con una sorprendente cantidad de libertad. Estas incluyen los pontones y la parte inferior de la carrocería", afirma.

De hecho, Newey va más allá y desliza que "es muy posible que alguien más tenga una idea mejor" que la que actualmente tiene el vigente campeón y lo compara al caso de Brawn GP en 2009 con el doble difusor, elemento que les catapultó hacia la corona cuando nadie confiaba en ellos.

"Nosotros seguiremos desarrollando nuestro concepto porque lo conocemos mejor. Pero no me atrevo a decir si nuestro camino es el mejor. Es muy posible que alguien más tenga una idea mejor a la vuelta de la esquina. Tal vez otro tiene un potencial de desarrollo mucho mayor pero aún está rezagado hoy. Solo hay que acordarse del doble difusor. Esa laguna en la transición del suelo siempre estuvo ahí. Simplemente no se descubrió", señala.

"Ninguno de nosotros sabe aún dónde terminará al desarrollar sus propios conceptos y nadie tiene por completo la razón. Al principio, con Ferrari, éramos dos equipos al mismo nivel y con pontones distintos, y hacia el final de la temporada, Mercedes se estaba volviendo más fuerte. Tienes la sensación de tiene que haber algo mejor", zanja el 'gurú'.

Estas palabras, que destilan que puede haber algún equipo que tenga algo guardado para 2023, casan bastante con las de 'Checo' Pérez al término de la temporada sobre Aston Martin y Fernando Alonso.

"Creo que Fernando va a levantar muchísimo al equipo, todo lo que escucho es que va a hacer un año muy competitivo para Aston Martin", afirmó el mexicano.

Opiniones similares que emanan del mismo garaje del que, curiosamente, salió la mano derecha de Adrian Newey, Dan Fallows, que a su vez fue una de las razones por las que Alonso cambió Alpine por Aston Martin.

Además, tras debutar de verde, Fernando aseguró que el coche de 2023 será totalmente distinto. Es solo una cábala fruto de atar algunos cabos sueltos, ¿pero será el equipo de Silverstone la gran sorpresa del próximo año?