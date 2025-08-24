Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición

Los detalles Ocho personas han muerto de hambre en el enclave este sábado, lo que supone el segundo día consecutivo con este número de bajas por desnutrición. Entre los fallecidos se encontraban dos bebés.

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agrava con la muerte de ocho palestinos por hambre, incluyendo a una niña, elevando a 289 las muertes por desnutrición. MedGlobal advierte que uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda. Paralelamente, los ataques israelíes continúan, causando 64 muertes más, sumando un total de 62.686 fallecidos desde el inicio del conflicto, con víctimas atrapadas bajo escombros y 280 heridos adicionales.

Por segundo día consecutivo, ocho palestinos han muerto de hambre, entre ellos una niña, en la Franja de Gaza. Así lo ha informado el Ministerio de Sanidad del enclave este domingo, notificando que entre los dos días anteriores ya han fallecido 16 personas por falta de agua, desnutrición y hambre.

Según recoge la Agencia Efe, la menor de edad fallecida es una bebé de solo un año de edad que ha fallecido en el Hospital Al Shifa. Con estas muertes, se elevan a 289 las víctimas por desnutrición en el enclave, de los cuales 115 son niños y la mayoría de ellas se han producido este verano gracias al bloqueo de Israel de la entrada de suministros para la población civil.

Y las cifras seguirán empeorando con el paso de los días. La ONG estadounidense MedGlobal, que tiene personal en cuatro de las cinco gobernaciones de Gaza, asegura que uno de cada seis niños padece desnutrición aguda y que, si no se interviene, todos los niños pequeños en en el clave corren el riesgo de morir.

Estos datos solo hacen que reafirmar la hambruna existente en Gaza, como ya apuntó la ONU este viernes a través de la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria). De hecho, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha explicado que la hambruna ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás. "Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad".

No obstante, Israel se mantiene firme y niega rotundamente que utilice el hambre como un arma en la guerra: "El informe de la CIF constituye una mentira descarada. Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna", dijo la Oficina del mandatario en un comunicado. Asimismo, la oficina del líder israelí señala que "Israel seguirá actuando con responsabilidad" y permitirá que la ayuda "llegue a los civiles de Gaza".

64 muertos en nuevos ataques

Mientras siguen llegando a cuentagotas los suministros, los ataques israelíes no cesan. Este sábado, el Ejército israelí ha matado a 64 palestinos en diferentes operaciones de Israel a lo largo de todo el enclave, lo que deja ya 62.686 fallecidos desde el inicio de la guerra.

"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento", detalló el ministerio en el comunicado, en el que dijo que unas 280 personas resultaron también heridas este sábado.