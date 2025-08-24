La llamativa reflexión de Espargaró sobre Márquez: "Para nosotros, el neumático de Marc era una roca..."

El catalán, que sustituyó a Maverick Viñales en el GP de Hungría, reveló la superioridad que tenía Marc comparando sus gomas con las que llevaban el resto de pilotos.

Marc Márquez ha vuelto a dominar un gran premio de MotoGP esta temporada. Es tal la superioridad con la que el de Cervera pilota sobre el asfalto que el hecho de que gane deja de ser noticiable en ciertos momentos. Está a nada de certificar matemáticamente su noveno título mundial aunque es verdad que, como mínimo, deberá esperar dos grandes premios más.

En un circuito a estrenar, como era el de Balaton Park, Marc podía ver como la diferencia con alguno de sus competidores se podía ver reducida. Nada más lejos de la realidad. Márquez ha dominado el GP de Hungría como lo ha hecho en prácticamente todos los grandes premios anteriores este curso.

Incluso Pol Espargaró, que este fin de semana ha sustituido a Maverick Viñales y que ha sido octavo, ha apuntado el porqué de la superioridad de Marc: "Márquez ha sido el primero utilizando ese compuesto (el medio), que para nosotros era como una roca. Él lo calienta, lo utiliza y consigue un ritmo impresionante, incluso con la última vuelta tan rápida".

Espargaró también analizó en 'DAZN' la complicada situación de Bagnaia en Ducati, con quién estuvo peleando por el octavo lugar al final de la carrera: "Creo que Bagnaia está pasando por todos esos procesos de negación, frustración y ahora está llegando a la aceptación de decir: ‘No, las cosas no me están saliendo como esperaba’. Cambiar el setup es su manera de adaptarse".