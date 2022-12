Una vez que Fernando Alonso ya se ha ido a Aston Martin, su ya excompañero Esteban Ocon no ha dudado en atacar al asturiano. El francés dijo lo siguiente: "Es bueno que se vaya a Aston Martin y que sigamos nuestro propio camino". Estas declaraciones han tenido consecuencias, y dos expilotos de Fórmula 1 no han dudado en 'reírse' del piloto de Alpine.

Se trata de Pastor Maldonado y Alexander Rossi. 'Motorsport' publicó en Instagram estas declaraciones de Ocon y ambos respondieron, opinando de forma diferente al francés.

El venezolano reaccionó con dos 'emojis' llorando de risa, mientras que Rossi ha ido un paso más allá y ha escrito 'Poor baby (pobre bebé)'.

I love how not even other drivers take @OconEsteban seriously 🤡 pic.twitter.com/iRYcR9DML6