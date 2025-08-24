Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado

Los detalles La ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha apuntado que "quien diga que 'no'" a un acuerdo para combatir el cambio climático "se va a arrepentir": "No me parece una respuesta posible en este contexto".

España está sufriendo una ola de incendios que han dejado miles de hectáreas quemadas en diferentes comunidades autónomas, que han puesto al límite los efectivos y que, en definitiva, han convertido al 2025 en el peor año con respecto al fuego. Una situación que, para Sara Aagesen, tiene un "vínculo claro" con el cambio climático.

Así lo ha aseverado la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una entrevista para 'elDiario.es', recalcando que este verano "hemos vivido la tercera ola de calor más larga, de 16 días consecutivos, y la más intensa desde que tenemos registros".

"Hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado. Tenemos ante nosotros un desastre desde el punto de vista de los ecosistemas, pero también de las personas, y es importantísimo entender que esto tiene un vínculo claro con el cambio climático. No hay más que abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo por todas partes del territorio: las sequías, las inundaciones, las olas de calor, los incendios, la amenaza a nuestro litoral, a nuestras especies...", ha explicado.

Por ello, Aagesen ha vuelto a reiterar la necesidad de un pacto de Estado para "estar mejor preparados ante estas emergencias" y que involucre no solo a las administraciones, sino también a la sociedad, la comunidad científica o las empresas, entre otros agentes. "El Partido Popular ha hablado de 'cortina de humo', no ha dado una negativa a algo que todavía tiene que ser trabajado. Un 'no' no me parece una respuesta posible en este contexto. Y quien diga que no se va a arrepentir", ha añadido al respecto.

Eso sí, la ministra ha explicado que una fecha para su proposición así como el presupuesto que se destinará a él es algo que todavía se tendrá que discutir, algo que se agilizará tras el anuncio de Pedro Sánchez de la creación de una comisión interministerial.

"Buena coordinación" entre administraciones

Respecto a las críticas de los presidentes autonómicos por la falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías para hacer frente a esta ola de incendios, Aagesen ha asegurado que los equipos de su Ministerio le han reportado una "buena coordinación" entre las administraciones: "Hay un buen trabajo entre los equipos técnicos a la hora de gestionar los refuerzos que llegan desde el Gobierno de España para ayudar a quienes tienen las competencias y coordinan las labores de extinción, que son las comunidades autónomas".

Además, ha asegurado que desde su Ministerio se ha dado respuesta "a todas las peticiones que se nos han hecho de los recursos de los que disponemos". Eso sí, ha apuntado que, cuando todos los incendios estén controlados y estabilizados, " habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido y asumir cada uno lo que le toca para que no vuelva a ocurrir".

Por otro lado, la ministra también ha defendido la labor de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, después de que Elías Bendodo la llamase "pirómana": "Por ella siento un enrome respeto y agradecimiento. Sobre ese calificativo... hago un llamamiento a que hagamos todos un esfuerzo por estar a la altura de lo que ciudadanía espera de nosotros".