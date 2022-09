Aston Martin está deseando que acabe la presente temporada. El equipo es penúltimo con 25 puntos y tiene un coche incapaz de luchar con los de arriba. Sin embargo, la siguiente campaña se antoja mucho más ilusionante con la enorme inversión de Lawrence Stroll construyendo una nueva fábrica, fichando a los mejores ingenieros y la llegada de Fernando Alonso.

Uno de esos fichajes clave es el Dan Fallows. El ingeniero inglés ha trabajado en Red Bull junto a Adrian Newey y tiene la clave para tratar de hacer que el coche del año que viene sea un monoplaza mucho más competitivo.

Su función en la escudería austriaca era la de ingeniero aerodinámico, pero en Aston Martin tiene muchas más responsabilidades y tiene peso en todas las áreas de diseño del coche, no solo la parte relacionada con la aerodinámica.

En cuanto a su cambio de un equipo a otro, habla así de claro en la web oficial de la Fórmula 1: "Quería un nuevo desafío. Los momentos más gratificantes de mi carrera han sido cuando se me presenta un desafío y lo he superado. Sin embargo, no es sólo el desafío, es la oportunidad de ser parte de algo que pasa de ser algo modesto a algo espectacular. Hay una gran ambición en Aston Martin F1".

Mercedes y Red Bull, la inspiración de Aston Martin

Desde que el padre de Lance Stroll se convirtiera en el dueño del equipo (primero Racing Point y luego Aston Martin), la escudería británica siempre se ha inspirado en los diseños de los dos mejores coches: Mercedes y Red Bull. De hecho, como anécdota, ya se pudo ver a Fernando Alonso tras el Gran Premio de Países Bajos revisar a fondo el Red Bull.

Sin embargo, Fallows cree que deben tener un estilo propio para tener un coche ganador: "Acepté este desafío porque sentí que las cosas se podían hacer de otra manera. No se trata de hacer las cosas al estilo Red Bull, al estilo Mercedes o al estilo Ferrari. Se trata de encontrar una forma mejor: la forma de Aston Martin".

Además, compara lo que está pasando ahora en Aston Martin con lo que ha ocurrido en Red Bull: "Ver crecer al equipo, ser parte de ese crecimiento, ser parte del éxito, incluso cometer errores en el camino y aprender de ellos, fue increíblemente emocionante. Lo que está sucediendo en Aston Martin F1 en este momento se parece mucho a lo que sucedió en Red Bull entonces".

Adrian Newey fue su mentor: "Todos sabemos lo talentoso que es como diseñador, pero lo que no aprecian las personas que no han trabajado con él es lo modesto que es desde una perspectiva técnica: no hay arrogancia técnica en él. No tiene problema en abandonar una idea si aparece una evidencia que respalda un enfoque diferente".

Aston Martin cuenta con recursos

Lo que es seguro es que Aston Martin cuenta con todo lo necesario para crear un proyecto ganador. La creación desde cero de una nueva fábrica con túnel de viento propio es un gran paso adelante. Además, la llegada de los mejores ingenieros es otro punto a favor.

Por otro lado, la llegada de Fernando Alonso hace que la ilusión desborde en el equipo. Tener contigo a uno de los mejores pilotos que exprime al máximo el monoplaza s sinónimo de luchar por objetivos más ambiciosos.

"Creemos que el AMR23 será mucho más competitivo que el coche de este año. Estoy seguro de que podemos dar un gran paso adelante. Porque cuando miro alrededor del coche, hay áreas de mejora absolutamente en todas partes. Quiero decir, tenemos literalmente cientos de proyectos en marcha en este momento", comenta Fallows sobre el coche del año que viene.

También asegura que en todos los departamentos se están encontrando mejoras de cara a 2023. Sin embargo, sabe que es un proyecto a medio-largo plazo y las victorias tardarán en llegar: "Es algo que llevará años lograr, por lo que debemos ser realistas sobre las expectativas para los próximos dos años. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para llegar a la cabeza, pero llevará tiempo".

Así pues, en el equipo no pueden esperar más para que acabe la presente temporada y comience la siguiente, con un nuevo coche y las ilusiones totalmente renovadas.