El tenista que propone unirse a Sinner y Alcaraz y formar el nuevo 'Big 3': " Yo puedo ser el tercero..."

Holger Rune es un prodigio del tenis con una trayectoria irregular que no le ha permitido cumplir con el peso de sus expectativas. Ahora se siente muy motivado y sueña con ser el mejor del mundo.

Holger Rune irrumpió en la élite del tenis con un potencial digno de completar el que sería conocido como el 'Big 3' de la nueva generación.

El talento del danés nunca se puso en duda pero lo cierto es que el paso del tiempo no ha dado lugar al desarrollo de esas enormes expectativas que generaba desde niño.

Sin embargo, Rune es consciente de que a sus 22 años tiene el tiempo y las condiciones para elevar su tenis hasta un nivel suficiente para poder competir con las grandes estrellas de la actualidad: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Rune ya ha sido capaz de ganar un Masters 1000 y ha poblado el top 10 del ranking durante una carrera en la que ha demostrado picos de máxima calidad. Puede que el peso de las expectativas, la comparación con los dos mejores del mundo o la actitud irregular del tenista sean circunstancias que generen una sensación de desasosiego entorno al rendimiento del danés. Sin embargo, a pesar de todo, es un super talento con suficiente margen de mejora como para pensar en inmiscuirse en la rivalidad entre el español y el italiano.

"Estoy tan motivado por encontrar la manera de hacerlo que siempre termino buscando formas de trabajar más y mejor" declaraba el tenista en una charla con 'TheGuardian'.

El danés insistía asegurando: "Ahora mismo solo hay dos tenistas consistentes en el mundo y yo creo que puedo ser el tercero. Soy un gran tenista".

Rune ya ha salido victorioso de enfrentamientos contra Djokovic, Sinner y Alcaraz. Un motivo que aumenta su confianza y le hace estar seguro de que si mejora la regularidad de su tenis tendrá más oportunidades de enfrentarse habitualmente a los dos primeros tenistas del ranking. Un hecho que, consecuentemente, le haría mejorar en dirección a cumplir sus sueños.

"Tengo muy claro desde niño que mi meta en la vida es ganar cuantos más títulos de Grand Slam posibles y ser número 1 del mundo", sentenciaba.