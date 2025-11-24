Ahora

Homenaje en Cervera

La esperanza de Marc Márquez para 2026: "Alex y yo intentaremos repetir..."

Los hermanos Márquez recibieron un homenaje en su pueblo, en Cervera, después de quedar campeón y subcampeón de MotoGP.

Marc

Ha sido una de las imágenes deportivas del fin de semana: el homenaje de los vecinos de Cervera a los hermanos Márquez, a Marc y a Alex. Ambos aparecieron montados sobre la Ducati para después lanzar un bonito discurso desde el balcón poniendo en valor su histórico temporada.

Marc ha dicho que intentarán repetir ese primer y segundo puesto, algo que volvería a ser historia de la competición: "Es algo histórico. Ha sido un año que hemos disfrutado muchísimo, que difícilmente se va a volver a repetir. Lo intentaremos".

Alex definió como "algo único" que los dos coincidieran en ese estado de forma y pudieran luchar: "Estar los dos en plena forma es algo único".

El año que viene, además, llevarán la misma moto, la Ducati oficial. La escudería de Bolonia decidió 'premiar' a Alex con una moto de última generación en Gresini después de una temporada en la que ha sido el segundo mejor piloto del mundial.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Supremo
  2. La jueza de la DANA solicita al dueño del Ventorro la factura de la comida de Mazón con Vilaplana y una fotografía del reservado
  3. La Audiencia Nacional mantiene de momento a Jordi Pujol en el juicio pese a su estado de salud
  4. El CIS catalán pronostica una victoria electoral del PSC y un empate técnico entre Aliança Catalana y Junts
  5. Ucrania y EEUU acercan posturas con un plan de paz "perfeccionado" para acabar con la invasión de Rusia
  6. La Policía desvela los diez fugitivos más buscados en España: un asesino, agresores sexuales y narcotraficantes