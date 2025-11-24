La esperanza de Marc Márquez para 2026: "Alex y yo intentaremos repetir..."

Los hermanos Márquez recibieron un homenaje en su pueblo, en Cervera, después de quedar campeón y subcampeón de MotoGP.

Ha sido una de las imágenes deportivas del fin de semana: el homenaje de los vecinos de Cervera a los hermanos Márquez, a Marc y a Alex. Ambos aparecieron montados sobre la Ducati para después lanzar un bonito discurso desde el balcón poniendo en valor su histórico temporada.

Marc ha dicho que intentarán repetir ese primer y segundo puesto, algo que volvería a ser historia de la competición: "Es algo histórico. Ha sido un año que hemos disfrutado muchísimo, que difícilmente se va a volver a repetir. Lo intentaremos".

Alex definió como "algo único" que los dos coincidieran en ese estado de forma y pudieran luchar: "Estar los dos en plena forma es algo único".

El año que viene, además, llevarán la misma moto, la Ducati oficial. La escudería de Bolonia decidió 'premiar' a Alex con una moto de última generación en Gresini después de una temporada en la que ha sido el segundo mejor piloto del mundial.