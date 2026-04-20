¿Peligra Roland Garros? Carlos Alcaraz no se pone plazos para volver de su lesión

El tenista murciano, que se lesionó en el Conde de Godó de Barcelona, no asegura cuándo podrá volver a las pistas.

Carlos Alcaraz, que ha conquistado el premio a mejor deportista del año en los Laureus, ha hablado de la reciente lesión que sufrió en el Conde de Godó de Barcelona y que le va a impedir estar en Madrid esta semana.

El murciano no se pone plazos: "Ojalá que podamos estar lo antes posible".

"No puedo decir un plazo. Luego puede ser antes o después. No lo sabemos. Haremos todo lo que podamos para estar lo antes posible", dice un Alcaraz que tiene como gran objetivo Roland Garros, donde defiende título.

No estará ni en Madrid ni en Roma. Y ya la siguiente cita es el Grand Slam de París. Carlitos tendrá que pasar más pruebas para conocer cuál es el alcance de su lesión en la muñeca derecha.