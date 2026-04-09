El 'robo' de McLaren a Verstappen: la oferta millonaria que preparan en Woking para 2028

Desde Países Bajos afirman que en Woking ya habrían presentado una oferta millonaria a Lambiase, figura de confianza del neerlandés, que llegaría para trabajar conjuntamente con Andrea Stella.

Un nuevo rumor golpea la Fórmula 1 y podría afectar notablemente al futuro de la competición. De última hora, el medio holandés 'De Limburger' asegura que Gianpiero Lambiase, el ingeniero de pista que lleva acompañando a Max Verstappen desde su llegada a Red Bull, habría aceptado una oferta millonaria de McLaren para 2028.

Sin embargo su salida del equipo austríaco podría producirse mucho tiempo antes, hasta un año. Lo obligatorio para que el histórico ingeniero cumpla el periodo de 'gardening leave', algo que dejaría a Lambiase fuera de Milton Keynes a finales de esta temporada.

Gianpiero ya ha sido relacionado en el pasado con otros equipos del 'paddock' como Ferrari o Aston Martin, sin embargo hasta ahora siempre ha optado por permanecer al lado de Max.

Una situación que abre la duda sobre la permanencia del tetracampeón mundial en Red Bull y F1. Es conocido de sobra su desagrado con la nueva normativa y ya ha dejado caer en varias ocasiones una posible retirada. La pérdida de una de sus figuras de mayor confianza podría ser el desencadenante final que haría al neerlandés abandonar el equipo en el que se ha convertido en uno de los mejores pilotos de este siglo.

Pondría fin así a una era histórica para Red Bull, de la cual, esta dupla sería la última superviviente después de que grandes nombres hayan abandonado el equipo austríaco en los últimos años: Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Helmut Marko o David Geoffrey entre otros.

Por otro lado, la llegada de Lambiase a McLaren sería como director de equipo, lo que pondría en entredicho el rol de Andrea Stella. Esto habría alimentado el rumor de un posible regreso del italiano a Ferrari, lo que 'BBC' ha salido a desmentir para confirmar que ambos trabajarán juntos en Woking.