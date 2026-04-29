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"Yo pensaba que después de Rafael..."

La llamativa apuesta de Toni Nadal sobre Rafa Jódar justo antes de enfrentarse a Sinner

El tío y exentrenador de Rafa Nadal cree que el de Leganés pondrá "en problemas a Sinner" y no le extrañaría que termina el "año en el top-10".

Rafa JódarRafa JódarGetty

Tras vencer a Vit Kopriva para ganarse un puesto en cuartos de final del Mutua Madrid Open, Rafa Jódar fue uno de los temas en los que más se explayó Toni Nadal durante su intervención en 'Radioestadio'.

El tío y exentrenador de Rafa considera que el número 34 del mundo pondrá "en problemas a Sinner" este miércoles: "No creo que Sinner salga muy tranquilo mañana".

Toni se sorprende gratamente del estilo del de Leganés: "A la mínima se mete en la pista. Es muy completo, lo hace todo bien".

"Yo pensaba que después de Rafael sería difícil que viniera uno que mantuviera el listón y te viene Alcaraz y lo mantiene arriba del todo y cuando se lesiona Alcaraz tienes a Jódar", señaló.

Es más, el tío de Rafa deja una llamativa apuesta tras la "meteórica" y "rapidísima" progresión de Jódar: "No me extrañaría verle a final de año en el top-10".

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