'Bombazo' con Verstappen: afirman que este es su último año en Red Bull

El expiloto de Fórmula 1 Giedo Van der Garde considera que el neerlandés abandonará Milton Keynes antes que su hombre de confianza, Gianpiero Lambiase.

En la revista 'Formula1.nl', Giedo Van der Garde ha soltado el que puede ser el mayor 'bombazo' de los últimos años en Fórmula 1.

A pesar de que para nadie es un secreto que Max Verstappen no está contento con el nuevo reglamento de la categoría, pocos dudan de su compromiso con Red Bull.

Y, según el expiloto de F1 que compitió con Caterham en 2013, el neerlandés abandonará Milton Keynes a final de la presente temporada.

Su afirmación surgió a raíz del análisis de la salida de su ingeniero de pista y hombre de confianza, Gianpiero Lambiase, rumbo a McLaren en 2028.

"Si puedes llegar a ser director de equipo en un equipo de élite como McLaren, debes aprovecharla al máximo. Lambiase siempre ha sido muy leal a Max y juntos vivieron una época fantástica, que culminó con cuatro títulos", ha señalado.

Es ahí cuando le surge la gran duda: "Entonces llega la pregunta del millón: ¿quién será el primero en dejar Red Bull, Lambiase o Verstappen? Apuesto por Max".

"Es sencillo: Red Bull no tiene las cosas claras y Max solo quiere estar en un coche con el que pueda ganar carreras y títulos. Creo que dará un paso adelante después de esta temporada", ha zanjado.