Igualando a Nadal y Carlos Alcaraz: Rafa Jódar logra un récord exclusivo en Madrid

Igualando a Nadal y Carlos Alcaraz: Rafa Jódar logra un récord exclusivo en el Mutua Madrid Open

La joya del tenis español es uno de los pocos tenistas españoles que ha logrado alcanzar la ronda de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid antes de cumplir los 20 años.

Rafa Jódar continúa agrandando su figura en el tenis. A sus 19 años, la promesa del tenis español ya ha logrado ganar un torneo ATP, se encuentra en el top 50 del ranking mundial y ya está en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Con su victoria de este martes frente a Vit Kopriva (7-5, 6-0) en los octavos de final, el madrileño se ha convertido en el tercer tenista español en alcanzar la antepenúltima ronda del Masters 1000 de la capital española antes de los 20 años.

Desde la inauguración del torneo en 2002, tan solo Rafa Nadal en 2005 y Carlos Alcaraz en 2022 y 2023, de forma consecutiva, alcanzaron dicha ronda antes de cumplir la veintena. En esos mismos años, ambos españoles también levantaron el respectivo trofeo.

Además, Jódar también es uno de los pocos tenistas que logra llegar a cuartos de final participando en el torneo como 'wild card'. El último tenista del circuito ATP en repetir dicha gesta fue Nick Kyrgios en Indian Wells 2022. En el caso de los españoles, Pablo Andújar también lo consiguió en el Mutua Madrid Open de 2013.

Este miércoles a las 16:00 hora española, se enfrentará a Jannik Sinner en busca del pase a las semifinales en la pista Manolo Santana.