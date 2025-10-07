La reacción de la F1 después de la crítica de Fernando Alonso en redes

Fernando criticó que se volviera a dar mucha repercusión a sus radios y pidió "llevar la emoción a los fans" y la F1 horas después publica un vídeo de todos sus adelantamientos en Singapur.

La crítica de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha dado sus frutos. La competición, a través de sus canales oficiales de redes sociales, publicó una radio de Fernando y este respondió de manera directa: "Con la pole position por la transmisión de radio privada asegurada, ¡es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los aficionados! ¡Vamos!".

Pues tras este comentario la F1 ha reaccionado y ha publicado todos los adelantamientos de Fernando en el Gran Premio de Singapur. Y no fueron pocos.

Porque el asturiano fue elegido piloto del día. Sus batallas fueron épicas tratando de remontar después de la parada en boxes de más de ocho segundos del equipo Aston Martin.

Su duelo con Isack Hadjar fue tremendo. También su persecución a un Lewis Hamilton sin frenos en la última vuelta. Todo ello para finalizar en un brillante séptimo puesto, muy por encima de las expectativas de Aston Martin para el fin de semana. Una vez más.

"Nano y su Aston Martin han dado show en el callejero de Singapur", reza el mensaje de la F1.