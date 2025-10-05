"No puedo hacer nada por él"
Hadjar carga contra Alonso en Singapur: "Si no disfrutó de esa pelea, está muy malhumorado..."
El piloto francés defendió con uñas y dientes su posición con Fernando Alonso, aunque el asturiano consiguió superarle finalmente sin contemplaciones.
Fernando Alonso protagonizó junto a Hadjar la batalla de la carrera. El piloto asturiano consiguió adelantar al correoso piloto francés después de que este sacara los codos de todas las maneras posibles para evitar ser adelantado.
El asturiano, tras conseguir el objetivo, señaló por radio: "El héroe de la carrera". No le gustó nada a Alonso las maniobras de Hadjar, algo que el de RB no ve de la misma manera: "No le saqué de la pista. Lo mantuve limpio. Si no disfrutó de esa pelea, está muy malhumorado y no puedo hacer nada por él".
"Creo que tuvo un pequeño problema de motor, por lo que entendí, en las rectas; iba lento. A veces, en algunas batallas, hay que saber cuándo es mejor luchar y cuándo no, porque probablemente el resultado final de la carrera podría ser peor para ambos, pero especialmente para él", respondió Alonso.
El piloto español prefirió calmar los ánimos: "Así que sí, creo que es un riesgo innecesario, pero entiendo que esto es Singapur y hay que luchar duro, y él lo hizo lo mejor que pudo, pero perdimos tiempo, sin duda"
"Bueno, algunos movimientos a 300 km/h son un poco inapropiados en Singapur, pero cada uno corre como quiere y no hubo contacto, nada de eso, así que todo está bien. Tienen un coche muy rápido, no tienen muchos puntos, así que es más bien su problema", concluyó.