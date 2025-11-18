El jefe de Ducati quiere a Márquez varios años más: "Que finalice su carrera..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, espera que Marc termine su carrera con ellos, es decir, renovando su contrato más allá de 2026.

Marc Márquez tiene contrato con Ducati un año más, hasta finales de 2026. Pero en la escudería italiana quieren que renueve. Quieren que esté con ellos hasta que se marche de MotoGP. Así se lo ha dicho Davide Tardozzi, su jefe, al micrófono de 'Jugones' durante el Gran Premio de Valencia.

"Tengo la esperanza de que Marc finalice su carrera en Ducati", dice el jefe de los de Bolonia.

Es un "líder" para ellos: "Líder dentro del box. Sabe cómo gestionar las situaciones y profesionalmente ha estado impecable".

Hace casi década fue viral su reacción en una salvada con la moto Honda. La retransmisión le 'cazó' llamándole "fenómeno" cuando estaba a punto de perder la moto. Y así reacciona Tardozzi: "Confirmo que es un fenómeno. Lo dije años atrás y ese sueño se ha cumplido".