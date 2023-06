Desde la Fórmula 1 llevan muchos años tratando de igualar los rendimientos de los monoplazas sin manipular la competición. Para ello, se instauró este nuevo reglamento que apuesta por la regulación de las horas del túnel de viento.

Por ello, y para desgracia de Aston Martin, las horas de tiempo de simulación del equipo británico se han visto reducidas notablemente. Una reducción que tendrá lugar a partir del próximo día 1 de julio.

Pese a que perder tiempo de mejora puede parecer algo malo y contraproducente, nada más lejos de la realidad. Pese a pasar de un 100 % de horas a un 80 % (lo cual implica una reducción de 64 sesiones de túnel de viento y un 20 % menos de sesiones de CFD), Aston Martin seguirá contando con más horas que sus rivales más directos: Mercedes y Red Bull.

Esta reducción tiene su lado positivo gracias, precisamente, al desastre obtenido en el Gran Premio de España, donde ambos pilotos de Aston Martin finalizaron lejos de donde les habría gustado.

Algo que permitió al equipo Mercedessuperar a los británicos en la clasificación de constructores y, por tanto, contar con menos horas de túnel de viento.

TEAM STANDINGS

Red Bull look unstoppable 🚀 And the fight behind them looks set to rumble on all year-long 👀#CanadianGP#F1pic.twitter.com/1JQxur9fwY