Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen

Los detalles Los presuntos sicarios usaban las redes sociales y plataformas encriptadas para ofrecer sus 'servicios'. Estaban vinculados con una red criminal sueca que se había encargado de facilitarles la vivienda y las armas.

Subidos a un patinete eléctrico, con el rostro oculto bajo pasamontañas y mascarillas y, presuntamente, camino a cometer un asesinato. Así fue cómo la Policía detuvo a dos sicarios, uno de ellos menor de edad, que habían llegado a España desde Suecia para cometer un crimen en Málaga. Los detenidos, que usaban redes sociales y plataformas encriptadas para ofrecer sus 'servicios', tenían además relación con una red criminal dedicada al narcotráfico, que les facilitó la vivienda y las armas. Hay otros cuatro detenidos.

Ocurrió a finales de junio, cuando la Policía Nacional, trabajando junto a la Europol y la Policía sueca, supo que dos jóvenes, uno de ellos menor, habían llegado a Málaga en un vuelo desde Göteborg. Consiguieron localizarles en cuestión de 48 horas y les interceptaron justo cuando, a medianoche, se dirigían al paseo marítimo de la ciudad en un patinete, ataviados con ropa oscura y ocultando su rostro con capuchas, pasamontañas y mascarillas.

Se alojaban en una vivienda de Fuengirola, donde los agentes encontraron dos armas cortas de fuego municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados. El detenido mayor de edad entró en prisión, mientras que la Fiscalía de Menores decretó el ingreso de su compañero en un centro de menores con régimen cerrado.

Asesinatos por dinero anunciados en redes

La Policía descubrió que los dos jóvenes tenían relación con una organización criminal sueca presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y marihuana y que estaba siendo investigada desde abril. Usaban plataformas encriptadas y redes sociales para ofrecer sus 'trabajos': cometer un asesinato a cambio de una remuneración económica.

La citada organización criminal se había encargado de toda la logística, facilitándoles la vivienda, las armas y hasta el patinete eléctrico para asegurarse de que conseguían su objetivo. Finalmente, la Policía arrestó a cuatro integrantes de esta red, entre ellos al presunto líder, acusados de conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

En esa operación, la Policía intervino otra arma de fuego, guantes, pasamontañas, mascarillas, una bicicleta y un patinete eléctrico, 15 teléfonos móviles, 16 tarjetas SIM, dinero, material informático y numerosa documentación y anotaciones manuscritas.