Histórico bronce: la selección femenina de Sudan del Sur conquista la primera medalla internacional de su país

¿Por qué es importante? La selección femenina de baloncesto de Sudán del Sur ha logrado la primera medalla internacional en la historia del país. Este hito refleja el esfuerzo de sus jugadoras, entrenadores y la lucha por visibilizar el deporte femenino en un contexto difícil.

Estas imágenes son el resultado del esfuerzo y compromiso de un grupo de mujeres que acaban de lograr la primera medalla internacional en la historia de su país en cualquier deporte. Se trata de la selección femenina de baloncesto de Sudán del Sur.

"Había potencia, aunque fuese la primera vez creíamos que se podían hacer las cosas bien", comenta Alberto Antuña, entrenador de la selección y responsable de que Sudán del Sur se alzase con la medalla de bronce en el campeonato.

El valor de esta medalla es aún mayor si se tiene en cuenta que Sudán del Sur es el país más joven y uno de los más pobres del mundo, sumido en una crisis humanitaria y de violencia continua. Además, no cuenta con ninguna pista cubierta, aunque actualmente está construyendo su primer pabellón cubierto.

"Me encuentro a una federación queriendo apoyar el programa femenino. Hacemos una preparación en España, estamos tres semanas en Segovia a alto nivel y ahí vamos a Costa de Marfil al campeonato", explica Antuña.

En el campeonato, las jugadoras compitieron contra potencias africanas como Senegal, Malí o Nigeria, enviando al mismo tiempo un mensaje a las instituciones de Sudán del Sur: es necesario apoyar el deporte y a los deportistas para conseguir resultados.