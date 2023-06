La evolución de Mercedes tras el Gran Premio de Españaha sido más que notoria. Los alemanes se encuentran peleando por podios y, a la espera de nuevasactualizaciones, ya han dado un gran paso adelante en la temporada.

Un suelo nuevo casi en su totalidad, un cambio radical en los pontones y una suspensión delantera modificada han permitido a Lewis Hamilton y George Russell volver a sentirse competitivos.

Sin embargo, pese a que han evolucionado bastante, desde Alemania son conscientes de que todavía tienen que evolucionar su monoplaza para poder pelear por victorias contra los hombres de Red Bull.

Por ello, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha asegurado que llegarán nuevas actualizaciones para el W14 de cara al Gran Premio de Gran Bretaña: "Llevaremos una (actualización) más grande a Silverstone y deberíamos tener otra preparada para antes del parón".

"Los aprendizajes se han acelerado mucho desde que cambiamos una parte de la arquitectura conceptual. Por lo que deberíamos dar buenos pasos adelante en las próximas cuatro carreras", ha añadido Wolff.

Además, son conscientes de que han encontrado el problema que tenían y ya pueden solucionarlo: "Creo que ahora estamos entendiendo mejor las simulaciones, y sabemos que se correlaciona con lo que estamos viendo en la pista, era un gran problema en el último año y medio".

"Estamos comprendiendo mejor lo que necesita el coche para ir rápido y cómo deben ser los reglajes. En general, los pasos son cada vez más grandes. Creo que estamos avanzando mucho", ha afirmado a través de 'Motorsport.com'.

En Gran Bretaña, ¿a por Red Bull?

Los objetivos en la Fórmula 1 son siempre ambiciosos, y en el caso de Mercedes no iba a ser menos. El propio Toto Wolff es consciente de que Max Verstappen está a otro nivel aunque, eso sí, cada vez más cerca.

"Es motivador no estar tan lejos. Pero no hay que olvidar que Max va a velocidad de crucero en la parte delantera. Creo que hay margen, hay bastante diferencia por recortar. Max no está bajo presión", ha puntualizado.

Habrá que esperar para ver como se desarrolla el Mercedes de cara a Gran Bretaña. Lo que está claro es que Lewis Hamilton buscará dar el máximo para seguir en la lucha con el Aston Martinde Fernando Alonso.