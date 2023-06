"Hace un par de semanas fiché a un tipo importante que se incorporará en 2025. No trabajará en el coche hasta 2025 y 2026", han sido las palabras con las que el jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur generó ilusión en 'Motorsport'.

El equipo italiano ha sufrido esta temporada una desbandadaentre sus miembros. El más sonado fueel del francés David Sánchez, que tiene como nuevo destino McLaren. Anunciada la marcha Laurent Mekies a AlphaTauri, hasta 6 miembros del equipo italiano decidieron salir del equipo italiano, por lo que Vasseur se puso manos a la obra para buscar a un ingeniero de confianza.

No será hasta 2025 cuando podrán contar con el fichaje "de alto nivel", algo que el dirigente explicó basándose en la cláusula de 'gardening leave' donde tiene que pasar algunos meses para que un trabajador de un equipo se marche a otro.

"Parece una larga espera, pero por otro lado, si no lo haces (ahora), en seis meses será aún peor. Hay que aceptarlo como algo básico de la F1", asumió. "Si te detienes en una etapa, pospondrás aún más el impacto", expresó el jefe de Ferrari.

Con sus palabras queda claro que es alguien con prestigio, por lo que en todas las predicciones están nombres de Mercedes y Red Bull. Seguirían la tendencia que hizo Aston Martin con el gurú Dan Fallows y Eric Blandin.

"La realidad de nuestro negocio es que cuando quieres dirigir un poco el barco, entonces ya no somos ágiles. Sabemos que si queremos fichar, no hablamos de días, hablamos de años", recalcó.

