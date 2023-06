Max Verstappen fue campeón en 2021 después de una batalla durísima contra Lewis Hamilton. En 2022 se paseó, con Charles Leclerc sólo compitiendo hasta mitad de la temporada. Y en este 2023 de momento nadie se ha 'proclamado' rival del neerlandés. Tampoco su compañero de equipo, Checo Pérez.

Pero la falta de competitividad del mexicano no preocupa a Red Bull. Helmut Marko entiende la situación. Luchar contra Max no es nada fácil. "Creo que Max es un piloto extremadamente fuerte, así que Checo ya ha sobrevivido dos años con él, lo que es un gran logro, así es como se tiene que interpretar", ha dicho el asesor de la escudería en declaraciones al podcast oficial de la Fórmula 1.

Sobre las 100 victorias de Red Bull F1, dice que fue muy especial el fin de semana en el Gran Premio de Canadá: "No fue una carrera cualquiera. Estoy muy tranquilo y aliviado de haber conseguido el objetivo, pero sigue siendo algo increíble".

"Cuando compramos Jaguar, no pusimos mucho dinero sobre la mesa y el jefe dijo, 'vamos a intentarlo y quizás ganemos un gran premio'. Hoy me entristece mucho que no esté aquí para ver lo que hemos conseguido hoy", dice recordando a Dieter Mateschitz.

En este 2023 Red Bull acumula pleno de victorias: seis para Max, dos para Sergio Pérez. La diferencia en el mundial comienza a ser grande y el neerlandés camina con paso firme hacia el tricampeonato. Y este fin de semana, en Austria, los Red Bull correrán en casa y buscarán la novena de la temporada. Y la 101 para el equipo.

Pérez, decepcionado por su ritmo

Red Bull no piensa en sustituir a Pérez y eso tranquiliza al mexicano. Eso sí, tras Canadá se mostró muy preocupado por su ritmo. No pudo alcanzar a los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Tampoco al Mercedes de Lewis Hamilton ni a un Fernando Alonso que sigue afianzado en el podio.

"Estoy muy decepcionado por no haber podido coger a los Ferrari. No entendemos el por qué, pero hay algo raro...", expresó Checo al finalizar la carrera de Canadá.