La pretemporada de Fórmula 1 2020 ya ha visto la bandera a cuadros. Y con ella, el fin a unas jornadas de pruebas en las que todos los tiempos y las sensaciones apuntan a un nuevo paseo de Mercedes y su novedoso DAS en este Mundial. Sin embargo, será Australia quien realmente empiece a dictar el rumbo de una temporada en la que Lewis Hamilton busca su séptimo título.

Lejano está, y parece que tendrá que pelearlo más que posiblemente con su compañero de equipo. Nico Rosberg, el único capaz de batir al británico, ya ha dado algún que otro consejo al finlandés en su lucha con Lewis y habrá que ver, en caso de que la igualdad sea la nota predominante entre ambos, si Mercedes les deja pelear en pista o si las órdenes de equipo se imponen.

Se imponen para evitar, por ejemplo, un caso Ferrari en el GP de Brasil 2019. Lo cierto es que la 'Scuderia' ha ido de menos a más en estas jornadas sobre la pista de Montmeló. Las alarmas se van disipando poco a poco, y las nubes comienzan a dar lugar a ciertas zonas de claridad gracias, en gran parte, a Charles Leclerc.

Sebastian Vettel ha tenido algún que otro susto en el asfalto, con trompos y demás que no hacen ser optimistas de cara a la renovación del alemán con Ferrari. El monegasco, en la última jornada de test, ha demostrado un gran ritmo a una vuelta y sobre todo ha logrado ser regular.

Ha mantenido un buen ritmo de carrera, y eso da que pensar en que o bien se estaban escondiendo, algo que ha negado Mattia Binotto, o que algo han llevado que no llevaban en jornadas anteriores. Sin embargo, a saber si los que también se han tapado han sido en Mercedes.

Honda ya es opción a victoria

Ojo, eso sí, con Red Bull. El motor Honda ya no genera duda alguna y en materia aerodinámica pocos pueden hacer frente al genio Adrian Newey. El monoplaza azul se está comportando de forma brillante sobre el asfalto, tal y como ha demostrado en Cataluña, y Max Verstappen está con ganas.

El holandes es un seguro de vida al volante. Le queda saber cuándo sí y cuándo no ir a por todas, y que le respeten ciertos fallos mecánicos, a saber si provocados por su pilotaje, para no perder esos puntos vitales de cara a pelear por un Mundial de F1. El proyecto Red Bull tiene como objetivo volver a levantar un título que no saborean desde 2013.

El 'Mercedes rosa', la incógnita

Lo demás, todo zona media. Una zona media que, en el último año con estas reglas, lo normal es que esté más cerca de aquellos que ya no pueden crecer más. El Racing Point, más conocido como el 'Mercedes rosa', es el monoplaza que más está llamando la atención. Por el rendimiento, pero sobre todo porque es prácticamente un clon del Mercedes que ganó el Mundial 2019.

Parece que Racing Point es, como Alpha Tauri a Red Bull, una especie de 'equipo B' de Mercedes. McLaren, a pesar de que montará motores alemanes en 2021, parece que no es ni será filial de nadie. El equipo de Woking ha tenido unas jornadas en las que es complicado saber qué puede pasar en Australia. A veces bien, a veces no tan bien... Lo cierto es que su ritmo de carrera ha sido bastante bueno.

Y eso es una garantía sobre todo en esas pruebas en las que pasan cosas. En Albert Park, prueba que cuenta con un índice bastante elevado de abandonos, tiene Carlos Sainz una buena opción de lograr algo si no falla nada en un coche que fiable es un rato. Ha dado 163 vueltas en la última jornada de ensayos, solo superado por el Ferrari de Charle Leclerc.

En tiempos, sin usar el compuesto más rápido, se han quedado a siete décimas del Mercedes de Valtteri Bottas. Eso sí, Sergio Pérez ha usado medios, y Esteban Ocon el mismo que el que ha utilizado el madrileño. Renault es una incógnita, y a saber si una clara mejoría gala hace que Fernando Alonso tenga en mente como opción vestir de amarillo en un posible regreso de Fórmula 1.

Todo listo para Australia

Así pues, ya no hay tiempo para más pruebas y para más ensayos. Lo siguiente será Australia para dar inicio a una temporada en la que todos van contra Mercedes. Ferrari y Red Bull tienen ganas, al igual que Bottas, de aguar la fiesta a Lewis Hamilton. Y por detrás, McLaren, Renault, Alpha Tauri... y el 'Mercedes rosa'. La evolución en un año de transición hacia 2021 será clave en el devenir de la zona media.

