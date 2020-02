El 'Mercedes rosa' está centrando todas las miradas en esta pretemporada de Fórmula 1. El monoplaza de Racing Point es prácticamente un calco del coche de la estrella de 2019, y eso no ha pasado ni mucho menos desapercibido ni para la afición ni para el 'paddock'. Carlos Sainz, en un repaso a lo sucedido en el asfalto estos días, también ha hablado del equipo canadiense.

"Se parece tanto al Mercedes de 2019... Tenemos que rehacer un poco nuestras expectativas tras la aparición de este Racing Point. Si estaban a 1,5 segundos en Abu Dabi, es imposible que nosotros hayamos mejorado eso nosotros", comenta.

"¿Por qué no copiamos nosotros a Mercedes también?', pregunté a mis ingenieros. Me afirmaron que es imposible. No se puede copiar cada detalle", dice Sainz.

Carlos, eso sí, mira más allá de Racing Point: "Mi referencia es Mercedes y clasificarnos a menos de 1,2 o 1,5 segundos. Si el Racing Point se cuela no podemos hacer nada más al respecto".

"Creo que Racing Point y Alpha Tauri son los más peligrosos que debemos superar. Estaremos todos en la pomada, pero espero estar más cerca de los de arriba que en 2019 al margen de la posición. En estos momentos es complicado de saber", reconoce.

La pretemporada de McLaren está arrojando luz a sobre dónde estará el monoplaza en este 2020. Sin embargo, todo son estimaciones y pruebas, y será en Australia, en Albert Park, cuando todos se dejen de esconder y vayan a por todas.

Especialmente en el caso de Ferrari, a quien todos tienen bajo sospecha de que se puedan estar guardando ciercas cosas para mostrarlas en la prueba oceánica.

Será el coche rojo el que acapare muchas miradas, pues Sebastian Vettel es uno de los que más opciones tiene de ceder un volante que sin duda alguna será más que codiciado de cara a 2020.

Te puede interesar

El futuro de Vettel en Ferrari, cuestionado: ¿opción abierta para Fernando Alonso?

Guiño claro de Fernando Alonso a Ferrari estando la renovación de Vettel en punto muerto