Serena Williams pone toda su confianza en Alcaraz: "¿Los récords del Big 3? Claro que es posible..."

La extenista española recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y habla de la sensación del tenis español, Carlos Alcaraz.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz. Cree que puede superar los registros de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Los tres mejores tenistas de la historia. Sobre todo por su juventud y porque "los récords están ahí para superarlos...".

Así lo ha dicho la extenista estadounidense al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes este jueves.

"Claro que conozco bien a Carlos, los españoles llevan mucho tiempo en todo lo alto. Está Rafa Nadal, por supuesto, pero hay otros muchos tenistas maravillosos. Alcaraz está haciendo cosas increíbles. Soy una fan incondicional de Alcaraz. Siempre lo llamo cuando juega, para animarlo", dice Serena, una de las mayores leyendas de la historia del tenis.

Cuando le preguntan por los récords del Big 3, cree que Carlitos llegará: "A estas alturas todo es posible. Cuando empezó Federer nadie pensaba que pudiera superar a Sampras, y lo hizo. Luego Rafa hizo lo mismo, y luego Djokovic. Carlos es muy joven, tiene grandes rivales, pero claro que es posible".

"Los récords están ahí para superarlos", insiste Serena, que pone toda su confianza en un Alcaraz que este curso ganó dos grandes.

