La llamativa reflexión de Piastri sobre la lucha por el Mundial de F1: "Preocuparme por Verstappen..."

El australiano ha analizado la particular pelea a tres bandas que lleva a cabo con Norris y con Max a tan solo cinco grandes premios para que termine la temporada.

Oscar Piastri es el líder del mundial de Fórmula 1 a falta de solo cinco carreras para que termine el curso. El australiano ha sido, de momento, el piloto más regular de la parrilla y eso le ha permitido liderar la clasificación general.

Piastri era el gran favorito al título hasta hacer algunas semanas. Su error en Bakú le privó de mantener una distancia amplia con Norris y Verstappen. El neerlandés, con unas últimas actuaciones impecables, se ha encargado de infundir el miedo tanto en Piastri como en Lando.

La dupla de pilotos 'papaya' veía que el título se iba a repartir entre uno de los dos pero los tres triunfos de Max en las últimas carreras lo han dejado todo muy igualado para los grandes premios que restan.

Piastri es consciente de que es un momento de mucha tensión pero asegura tener claro como actuar. El líder del mundial es transparente. No tiene que preocuparse de Verstappen: "Realmente no es algo en lo que piense, no. Creo que ha sido muy consistente (Max) en los últimos fines de semana y también ha sido fuerte, eso no se puede negar. Para mí, no hay ningún beneficio en preocuparme o centrarme en eso".

"Lo que me va a ayudar a ganar este campeonato es intentar sacar el máximo de mí mismo, del coche y del equipo que me rodea. Preocuparse por cualquier otro en la parrilla no es centrarse en eso. Está ahí, está en la lucha, pero en última instancia eso no cambia cómo voy a enfocar mis carreras", ha reconcido Piastri en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.