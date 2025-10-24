"Móntate un Sandra, calva": los crueles mensajes de acoso a una menor en un instituto de Jerez

Los detalles A la menor, de 15 años, comenzaron a llegarle notas amenazantes, con mensajes como "mátate", después de haber denunciado que había recibido una tanda de insultos por parte de unos alumnos de su instituto.

En un instituto de Jerez de la Frontera, Cádiz, se ha denunciado un nuevo caso de acoso escolar. Los padres de una menor de 15 años afirman que su hija, quien tiene problemas médicos, está siendo víctima de bullying. La adolescente ha recibido notas con mensajes ofensivos tras haber sido insultada por alumnos del centro. Ante esta situación, la estudiante informó a la jefatura de estudios, lo que llevó a su padre a contactar con el colegio. El protocolo antiacoso se activó el 20 de octubre y los responsables han sido expulsados, aunque algunos padres aún dudan de las medidas tomadas.

Indignación ante un nuevo caso de acoso escolar. En esta ocasión, se ha producido en un instituto de Jerez de la Frontera, Cádiz. Los padres de una menor de 15 años han denunciado que su hija está siendo víctima de bullying.

La chica, que tiene problemas médicos, comenzó a recibir notas donde ponían mensajes como "mátate, puta" o "móntate un Sandra, calva", haciendo alusión al reciente caso de la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla tras haber sido víctima de acoso.

Al parecer, estos mensajes le llegan después de haber recibido una tanda de insultos por parte de unos alumnos del centro. En ese momento, ella se puso en contacto con la jefatura de estudios de su instituto para denunciar lo que le había ocurrido.

Tras esto, comienzan a llegarle dichas notas, lo que provoca que el padre de la adolescente decida escribirle al colegio, que activa el protocolo antiacoso.

En concreto, este protocolo se activa el 20 de octubre, momento en el que se empiezan a investigar los hechos. Según han detallado, los menores ya han sido expulsados. Sin embargo, tanto los padres de la menor como otros padres cuyos hijos están en el mismo centro, han confesado que todavía no saben si realmente esto ha sido así.

"No tengo conocimiento. La directora nos comunicó que ha tomado cartas en el asunto, pero yo no sé que están haciendo", ha explicado la madre de un alumno del centro.

