EEUU impone sanciones financieras a Gustavo Petro tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico"

Los detalles Además de Petro, entre los sancionados se encuentran su esposa, Veronica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó financieramente al presidente colombiano, Gustavo Petro, acusado por Donald Trump de ser un "líder del narcotráfico". Las sanciones también afectan a su esposa, hijo y ministro del Interior. Petro confirmó su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), calificándolo de "paradoja" debido a su lucha contra el narcotráfico. Las sanciones bloquean sus activos en EE.UU. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Petro de permitir el florecimiento de cárteles. Washington considera que su política ha incrementado la producción de cocaína. Petro defiende su enfoque social y de salud pública, acusando a Trump de calumniar a Colombia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Además de Petro, entre los sancionados se encuentran su esposa, Veronica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

Tras el anuncio, el presidente de Colombia confirmó que figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como "Lista Clinton", aunque lo calificó de una "paradoja" por su lucha contra el narcotráfico.

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", escribió Petro en X.

Su inclusión en la OFAC implica que quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se le prohíbe hacer transacciones con ellos.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando EEUU y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Bessent agregó que Petro "ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad".

Acusaciones contra Petro

Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que este pidiera en septiembre desde Nueva York a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump sobre Gaza.

La semana pasada, Trump acusó al mandatario colombiano de ser un "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

El presidente estadounidense dijo el miércoles desde la Casa Blanca que Petro es "un matón y un mal tipo" y le acusó de fabricar "muchas drogas".

Según el Departamento del Tesoro, "Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por cárteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur".

Washington considera que Petro "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína".

El presidente colombiano ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber "calumniado e insultado a Colombia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.