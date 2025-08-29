Lando Norris pone a Alonso como candidato: "Aston Martin es rápido... y sobre todo Fernando"

El piloto de McLaren, el más rápido en la jornada del viernes, ve a Fernando capaz de cogerle en la clasificación del sábado en Zandvoort.

Sí, los Aston Martin son rápidos. Lo dice, nada más y nada menos que Lando Norris. El más rápido del viernes en el Gran Premio de Países Bajos con el McLaren. Pero respirándole cerca, muy cerca, está un Fernando Alonso al que Lando coloca como candidato a estar en la batalla en la clasificación del sábado.

Ha dicho el británico que Aston Martin y en especial Fernando son fuertes en ese trazado: "El Aston Martin y Fernando fueron rápidos, así que es un buen comienzo, pero están más cerca de lo que nos gustaría por ahora".

"Creo que los Aston Martin suelen ir bien en la FP2, y últimamente han mejorado bastante. Incluso en Budapest ya fueron rápidos, así que no es una gran sorpresa. Por ahora parecen los más fuertes, pero Max Verstappen tampoco está lejos", dice el segundo clasificado en el mundial de pilotos.

Ve a Ferrari más lejos, aunque eso es habitual en los entrenamientos de los viernes: "Ferrari ha sufrido un poco hoy, pero siempre suelen estar así el viernes y luego aparecen el sábado. Así que debemos centrarnos en nosotros mismos y ver qué pasa mañana".

Sobre todo Norris se ha sorprendido por el nivel del Aston Martin. En la primera sesión del viernes tanto Lance Stroll como Fernando estuvieron muy cerca de los McLaren. En los Libres 2, Alonso incluso marcó mejor tiempo que un Oscar Piastri que se quedó en el tercer lugar.

El sábado se apagarán las dudas. Si Aston Martin realmente está ahí como espera Lando, seguro que Fernando puede dar un golpe encima de la mesa.