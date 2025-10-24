Ahora

"Cree que está por encima del bien y del mal"

Edu Aguirre responde a Lamine Yamal: "Se cree el Dios del fútbol"

En 'El Chiringuito' se analizaron las declaraciones del jugador del Barça en las que afirmó que el Real Madrid "roba".

Durante una charla con Ibai Llanos, Lamine Yamal no se anduvo con medias tintas y cargó contra el Real Madrid: "Roban, se quejan...".

En 'El Chiringuito' se analizaron sus palabras y Edu Aguirre se mostró muy contundente en su respuesta.

"O Lamine no es consciente de lo que representa y de quién es o se cree que está por encima del bien y del mal", expuso.

El periodista le tachó de 'subido': "Se cree el Dios del fútbol. Se cree el rey del mundo diciendo a una institución que roba".

Aguirre considera que no solo los aficionados del Madrid, sino también los del Barça deberían señalarle.

"Cuando saca los pies del tiesto, hay que criticarlo. Hay que decirle que se ha equivocado", zanjó el colaborador.

