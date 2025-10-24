La defensa de un icono del tenis a Sinner tras su 'no' a la Copa Davis: "Es totalmente..."

Fabio Fogini tiene claro que el número dos del mundo cuenta con todo el derecho para poder tomarse un descanso y encarar el 2026 con mejor forma física.

Jannik Sinner ha sido el foco de muchas críticas en Italia estos últimos días. La selección transalpina de tenis comunicó el pasado lunes que el número dos del mundo no iba a estar en las Finales de la Copa Davis.

Italia era la gran favorita a llevarse 'La Ensaladera' pero, tras conocerse la baja de Jannik, otros combinados como el español han cobrado también mucha fuerza como candidatos. Más allá de lo deportivo, Sinner ha estado muy señalado al tratarse de una decisión personal.

El italiano ya ha reconocido que acepta las críticas. Sin embargo, iconos del tenis como Fabio Fogini han querido reforzar la postura del número dos del mundo defendiéndole. Ha sido el propio Fabio quien en sus redes sociales ha publicado un breve mensaje en el que asegura "entender" la postura de Sinner.

"¡¡¡Pienso que es totalmente compresible!!! Como jugador, entiendo su decisión de terminar el 2025 con broche de oro y prepararse para los verdaderos objetivos que tiene para el 2026", asegura Fogini.

El calendario es cada vez más exigente y, tras una temporada tan inolvidable como difícil para Sinner, está claro que el de San Cándido necesita descansar para volver a reinar en el tenis mundial junto a Carlos Alcaraz en 2026.