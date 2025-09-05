Los equipos que están en el radar de Verstappen: Aston Martin no es uno de ellos

El piloto neerlandés continuará en Red Bull la próxima temporada a pesar de no contar con un coche ganador pero nunca se sabe lo que deparará el futuro a medio plazo.

Max Verstappen zanjó en el pasado GP de Hungría las especulaciones sobre su futuro al anunciar que continuará en Red Bull en 2026, equipo con el que tiene contrato hasta 2028. Con ello disipó los insistentes rumores que lo vinculaban con Mercedes, escudería que muchos señalan como gran favorita con la llegada de las nuevas regulaciones.

Sin embargo, Jos Verstappen, padre del tetracampeón de la F1, sorprendió al revelar que la opción de Mercedes no fue la única sobre la mesa.

"Este año hemos hablado un poco más de lo habitual. Hablamos de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Siempre hablamos entre Raymond Vermeulen (mánager del piloto), Max y yo, pero él toma la decisión final", señaló Jos en declaraciones para 'Viaplay'.

La aparición de la escudería italiana en la conversación llamó mucho la atención ya que Ferrari tiene comprometidos a Charles Leclerc y Lewis Hamilton a medio plazo. Aunque el propio Verstappen admitió en Monza que nunca se ha planteado seriamente un fichaje por los italianos.

El neerlandés no cerró del todo la puerta a un futuro movimiento pero, por ahora, mantiene su apuesta por Red Bull a pesar de ser consciente de que no cuenta con un coche tan ganador como en las últimas ediciones de el 'Gran Circo'.