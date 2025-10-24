La confesión de Esparagaró para el GP de Malasia: "Sin Márquez en pista..."

El de KTM, que sustituye a Viñales, analiza el que Marc no esté en pista y cómo eso puede repercutir en el resultado de muchos pilotos.

Marc Márquez está siendo el gran ausente en la recta final de temporada de MotoGP. Desde que el nueve veces campeón del mundo sufriera una dura lesión en su hombro derecho, Marc ha pasado por quirófano y no volverá a subirse a una moto hasta que comience la temporada que viene.

Por fortuna para el de Cervera, el accidente ocurrió una vez ya había cerrado matemáticamente su séptimo título de MotoGP. Eso sí, mientras descansa, son muchos los pilotos que aprovechan la ausencia de Márquez para poder elevar algo sus aspiraciones y objetivos sobre la pista.

Unos de ellos es Pol Espargaró. El de KTM, ya retirado de la competitición regular, sustituye al lesionado Maverick Viñales. El español ha hablado sobre la ausencia de Marc en la previa en el Gran Premio de Malasia.

A la hora de analizar el buen rendimiento que está teniendo Honda, Espargaró ha aprovechado para confesar lo que para muchos es obvio: "Yo creo que los dos pilotos (de Honda) están siendo muy competitivos en las últimas carreras. Joan (Mir) no tuvo mucha suerte el último fin de semana y tampoco Luca".

"Pero yo creo que es una pista que especialmente Joan, yo creo que aquí lo puede hacer muy bien. Y Luca (Marini) está siendo muy regular, está haciendo una segunda mitad de campeonato muy buena. Y sin Marc en pista siempre hay más posibilidades. Así que veremos si somos capaces de hacer un buen qualifying porque aquí con tantísima temperatura, cuantas menos motos tengas delante siempre es mejor", asegura Pol en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.