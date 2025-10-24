Bortoleto niega rotundamente uno de los 'supuestos' errores de Alonso en la F1: "No puede elegir..."

El piloto brasileño se deshizo en elogios hacia el asturiano y recalcó que debería tener más títulos mundiales teniendo en cuenta su talento.

Fernando Alonso encara el Gran Premio de México como una oportunidad más para seguir avanzando en términos de rendimiento de cara a 2026. El asturiano tiene claro que el objetivo hasta final de temporada es prepararse de la mejor manera para el año que viene, donde las aspiraciones parece que serán más altas.

Alonso guarda la esperanza de que en 2026 tenga la oportunida de volver a luchar por podios y victorias con un Aston Martin 'mejorado'. Adrian Newey se está encargando de la evolución de un monoplaza que podría ser muy competitivo en unos meses.

Sin embargo, si en lugar de mirar al futuro, miramos al pasado. Han sido muchas ocasiones en las que Fernando ha podido tener un coche veloz y al final no ha sido así. De hecho, uno de los factores que más se le achacan al asturiano es su toma de decisiones a la hora de elegir equipo.

Existe la opinión de que Alonso habría ganado más mundiales si hubiera elegido mejor los equipos. Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber y gran amigo de Fernando, ha desmentido esta afirmación: "(Elegir equipo) no es una habilidad. ¡No es una habilidad! Puedes esperar, puedes pensar en ello, puedes predecir. Pero nunca se sabe. Te puedes equivocar".

"¿No fue Mercedes el que ganó durante ocho años seguidos? Y luego llegaron las nuevas reglas e hicieron un coche completamente equivocado. Entonces, ¿cómo puedes elegir? No puedes elegir. Puedes esperar que un buen equipo lo esté haciendo bien o no", asegura Bortoleto en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Creo que eligió muy buenos equipos. Creo que fue a... No fue a un equipo que estaba completamente fuera de lugar. Siempre estuvo en ese rango de los tres primeros o los cuatro primeros. Es solo que no tuvo la suerte que necesitaba. Esa es mi opinión", sentencia el brasileño.