¡El desastre de Norris que le puede costar el campeonato! Abandono en Zandvoort cuando era segundo

El piloto británico tuvo que dejar el trazado en el GP de Países bajos por un fallo en su McLaren cuando quedaban apenas quedaban siete vueltas de carrera.

El campeonato del mundo de Fórmula 1 estaba en disputa entre los dos McLaren. Oscar Piastri y Lando Norris llegaban al GP de Países Bajos separados por nueve puntos a falta de diez carreras. Los pilotos lideraban la carrera en Zandvoort, con el australiano por delante, cuando ocurrió el incidente que puede dictar sentencia en el Mundial.

A falta de siete vueltas Lando Norrissufría un problema en su McLaren. El monoplaza empezó a soltar humo y el británico tuvo que detenerse a un lado de la pista. Las primeras hipótesis apuntan a que una fuga de aceite puede ser el motivo que dinamitó la parada y consecuente pérdida de 18 puntos de Norris.

Después de bajarse del coche, el piloto se mostró sorprendentemente maduro y calmado. Señaló a la mala suerte como la explicación al contratiempo que le arrebató los puntos en una carrera donde tuvo que recuperar la segunda posición después de que Max Verstappen le adelantara en una magnífica salida del neerlandés, susto incluido.

Por tanto, Oscar Piastri domina el Mundial con 34 puntos de ventaja respecto a su compañero de equipo que tiene nueve grandes premios por delante, empezando el fin de semana que viene en Italia, para devolver la emoción a este campeonato.