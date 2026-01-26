George Russell lanza un serio aviso sobre Red Bull: "Han hecho un buen trabajo..."

El piloto de Mercedes ve a Red Bull como la gran sorpresa del primer día de test en Barcelona: "Claramente han hecho un buen trabajo".

Red Bull ha sido el equipo que mejor ha rendido en el estreno de los test de pretemporada de Barcelona. Isack Hadjar ha marcado el mejor tiempo, rodando en una centena de vueltas. Y en Mercedes alucinan con este primer día teniendo en cuenta que han montado un motor completamente nuevo, el Ford.

Así se ha pronunciado George Russell, de Mercedes: "El motor Red Bull ha completado muchas vueltas, lo que, dado que es el primer motor que fabrican, significa que claramente han hecho un buen trabajo".

Pero no es el único motor que ha elogiado, también el de Ferrari montado en el coche de Haas: "Haas también ha rodado un número similar de vueltas, así que el motor Ferrari también ha acumulado mucho kilometraje. Esto no es como en el año 2014...".

El inglés, con el Mercedes, ha marcado el segundo mejor tiempo a apenas medio segundo de Hadjar.

Hadjar, encantado

El nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull se ha mostrado encantado con el rendimiento el día de su estreno: "Fue un día muy productivo. Sorprendentemente, conseguimos dar muchas más vueltas de las que esperábamos".

"Todo fue bastante fluido. Solo tuvimos pequeños problemas, lo cual es impresionante teniendo en cuenta que es nuestro primer día con nuestro propio motor", dice el expiloto de Racing Bulls.

Ha definido el día como "decente": "Para ser el primer día, es bastante decente. No se siente tan lejos de lo que estoy acostumbrado. No podría haber preparado mejor este momento. Estoy contento de haber tenido un primer día tan bueno".

Este martes, segunda sesión de la semana desde las 9 de la mañana en el circuito de Montmeló.