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Cloacas del PSOE

Leire Díez se reunió en varias ocasiones con Ábalos para controlar su línea de defensa y su estrategia de comunicación

Los detalles Según confirman fuentes del entorno del exministro a laSexta, la presunta fontanera socialista se vio con él alguna que otra vez. En su agenda figura una anotación donde se puede leer "concretar encuentro con Ábalos".

Leire Díez y José Luis Ábalos. Leire Díez y José Luis Ábalos. Agencia EFE
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Leire Díez se reunió en varias ocasiones con José Luis Ábalos. Así lo han confirmado a laSexta fuentes del entorno del exministro de Transportes, que cuentan que la presunta fontanera del PSOE se vio alguna que otra vez con quien fuera también exsecretario de organización del partido.

El objetivo de ella en estos encuentros, dicen las fuentes, era el de controlar tanto su línea de defensa como su estrategia de comunicación.

En ese sentido, en la agenda de Díez hay una anotación en la que se puede leer "concretar encuentro con Ábalos".

Según fuentes del exministro, las reuniones se produjeron desde 2023, cuando Leire Díez sale de Correos y le pide ayuda a Ábalos para encontrar trabajo.

Por su parte, el abogado Ismael Oliver le visitó en junio de 2025 en el despacho de su letrado con Koldo el día antes de su declaración en el Supremo.

Ábalos, ante todo esto y contra el criterio de su abogado José Aníbal Álvarez y después de un intenso fin de semana de desmentidos, no dijo nada.

En su día, en laSexta Xplicadel 31 de mayo de 2025, Ábalos dijo que conocía a Leire Díez "desde hace algunos años". En concreto, apuntó, desde "la campaña de las primarias de 2017" en la que, comentó el político, ella "formaba parte de la candidatura de voluntarios que apoyaban la candidatura de Pedro Sánchez.

"Como militante me reuní con ella", expuso Ábalos, que comentó que desde su paso al grupo mixto y con su militancia en suspenso, no tuvo más contacto con ella "desde febrero de 2024".

El exministro, en sus palabras, subrayó que Díez "tuvo un desempeño institucional, aunque no de primera línea".

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