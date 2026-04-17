Russell entiende a Verstappen: "Si se va, es comprensible"

El piloto de Mercedes habla sobre los rumores que hay en torno a una posible marcha del neerlandés de la F1: "Está en una etapa diferente de su carrera".

Las tres primeras carreras de la temporada de Fórmula 1 han dado para mucho. Las críticas y los halagos hacia la nueva era de la categoría reina del automovilismo están a la orden del día, y los rumores por supuesto también.

Max Verstappen se ha mostrado en varias ocasiones muy descontento con la nueva normativa, lo que ha hecho que tanto dentro como fuera del paddock se hable mucho de su futuro.

Los rumores dicen que Verstappen podría irse de la F1 a final de temporada y probar categorías nuevas. Todo esto, tras un inicio de año en el que Red Bull no parece tener un coche para ganar y donde el cuatro veces campeón del mundo está sufriendo con su RB22.

Una temporada en la que Mercedes ha emergido como nuevo equipo a batir. Los de Brackley han conseguido un pleno de victorias en lo que llevamos de año (incluida la sprint de China) y son los primeros que han abrazado las nuevas reglas.

George Russell, piloto de la escudería alemana y segundo en el Mundial, ha hablado sobre la situación de Verstappen y los rumores de su posible adiós a la F1: "Básicamente, es así: ningún piloto es más importante que nuestro deporte. Personalmente, lamentaría mucho perder a Verstappen, porque es muy divertido competir contra él".

"Si yo tuviera cuatro títulos, probablemente diría lo mismo"

Aunque esta situación depende mucho de si Verstappen tiene un coche ganador o no. "Pero puedo entender que no le guste cómo se comportan estos coches y que lo diga. Recuerdo los coches con alerón de 2022 que rebotaban como locos, y todos los pilotos acabaron con problemas de espalda por ello. Verstappen no se quejaba entonces porque ganaba carreras", dijo Russell, según recoge 'Speedweek'.

Un destino, que podría apuntar hacia las carreras de resistencia, donde 'Mad Max' tiene su propio equipo en la categoría GT3 y correrá el próximo 16 de mayo las 24 horas del Nürburgring-Nordschleife, algo que el piloto de Mercedes entiende a la perfección: "Comprendo perfectamente por qué disfruta tanto dando vueltas al Nordschleife con un GT3. Yo mismo he dado cientos de vueltas a este legendario circuito en el simulador de carreras, y por supuesto que también me encantaría conducirlo en un deportivo".

"Pero mi objetivo hoy es convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1. Si ya tuviera cuatro títulos, probablemente diría lo mismo que Max. Es totalmente comprensible, y puedo entender su frustración. Pero ha logrado más de lo que la mayoría de los pilotos de Fórmula 1 podrían soñar. Está en una etapa diferente de su carrera. Si se va, es comprensible. Si se queda, también es comprensible", concluyó el británico de 28 años.