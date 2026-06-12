Shakira, Maná y un espectáculo lleno de música y de color: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Los detalles La colombiana, con gafas de sol y vestida de amarillo y morado, llevó su 'Dai Dai' al césped mexicano en una apertura en la que destacó también el grupo de Guadalajara, que interpretó 'Oye mi amor'.

El Mundial 2026 ha comenzado con una espectacular inauguración en el Estadio Azteca, donde la música y el color fueron protagonistas. Shakira, Maná y otros artistas como Danny Ocean, Belinda y J Balvin animaron el evento, marcando el inicio del torneo que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México. La actriz Salma Hayek dio la bienvenida oficial, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el trofeo. La ceremonia contó con la presencia de personalidades del espectáculo y del deporte, pero sin la asistencia de los jefes de Estado de los países anfitriones. El primer partido, entre México y Sudáfrica, terminó con victoria local por 2-0.

Solo puede quedar una. Solo una puede levantar el Mundial. El trofeo que todos quieren ganar alguna vez en sus carreras deportivas y que tan solo unos pocos elegidos tienen. Son 48 las selecciones que participan en este torneo. En esta edición que se celebra en Canadá, en Estados Unidos y en México, en lo que será más de un mes de competición que ya ha comenzado. Que ya ha tenido dos partidos. Que ha vivido una inauguración en el Estadio Azteca llena de color y de música en la que Maná, Lila Downs y Shakira llevaron la voz cantante.

"¡Pueblos del mundo! ¡Bienvenidos a México!", dijo la colombiana, autora de 'Dai Dai', tema oficial del Mundial, con el que la inauguración vivió su punto más álgido.

Entre cientos de bailarines y vestida con un atuendo morado y amarillo, la cantante llevó el brillo en el Azteca. En un estadio que será uno de los grandes protagonistas del Mundial y que vibró con un tema, con un 'Dai Dai', que deja más que claro su mensaje. "Estamos listos", dijo en gesto al arranque del encuentro deportivo entre México y Sudáfrica.

Y junto con Shakira, Maná, el grupo originario de Guadalajara, se encargó de poner también ambiente a la previa del envite con su tema 'Oye mi amor'.

El primer tema del álbum oficial del Mundial corrió a cargo de Danny Ocean con 'Partidazo', que sirvió como antesala a 'Por ella', interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules.

Además, al repertorio le siguió J Balvin con 'Qué calor' y 'I Like It', un tema que comparte con Bad Bunny, en un baile que invitada a la fiesta latina y para el que llevaba los colores rojo y verde de la selección de México.

Salma Hayek da la bienvenida al Mundial

Todo, para dar la bienvenida al Mundial 2026. A un torneo en el que las 48 selecciones participantes están listas. Donde tenemos a clásicas como España, Brasil, Argentina, Francia e Inglaterra. Donde hay debutantes como Curazao. Donde hay importantes ausencias como Italia. Donde la actriz Salma Hayek dio la bienvenida al partido que sirvió para inaugurar la Copa del Mundo.

"Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas al Mundial de la FIFA México 2026", dijo la intérprete antes del envite entre México y Sudáfrica.

Tras su mensaje, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien tuvo ya en sus manos el trofeo que se va a entregar al campeón del mundo y a quien recoja el testigo de Argentina tras Qatar 2022.

Entre la afición destacó la pasión, pero también personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, y nacionales como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza, quien participó en México 86, película que hace referencia al torneo mundialista en México.

También deslumbró la figura del boxeador Canelo Álvarez acompañado de su esposa, la modelo Fernanda Gómez, así como la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos y el exjugador de baloncesto Joakim Noah.

Así ha comenzado el Mundial 2026. Con música, con espectáculo. Con pasión y con rostros más que conocidos en sus gradas. Con un Azteca que ya ha vivido un México - Sudáfrica que acabó con victoria local por 2-0 y con tres expulsados.

Sin jefes de Estado

Fue una apertura inédita de la Copa del Mundo, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, ya que ningún jefe de Estado de los tres países anfitriones -Claudia Sheinbaum, Donald Trump o Mark Carney- estuvo en las gradas del Azteca.

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