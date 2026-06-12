La inflación de mayo se mantiene en el 3,2% pese a la subida del precio de los carburantes

Lineales de aceite de oliva en un supermercado, en una imagen de archivo.

La otra cara La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, se eleva una décima hasta el 3,0%, dos décimas por encima de la tasa de abril.

El dato definitivo de la inflación de mayo se mantiene en un 3,2%, igual que en abril, gracias a la contención de los precios de la electricidad y el gas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Ministerio de Economía celebra que el "escudo renovable" y las medidas del Gobierno han frenado la subida del índice de precios de consumo (IPC) en un contexto de volatilidad. La inflación interanual de alimentos baja al 2,2%, mientras que la subyacente sube al 3%. Las medidas fiscales sobre carburantes y la desactivación de impuestos sobre la electricidad siguen vigentes para mitigar el impacto económico.

El dato definitivo de la inflación del mes de mayo mantiene el dato adelantado hace dos semanas, cuando en Instituto Nacional de Estadística (INE) mantuvo la misma tasa que en el mes de abril, un 3,2% que aguanta la subida del precio del transporte gracias a la "contención" de los precios de la electricidad y del gas.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa celebran que el "escudo renovable" de nuestro país, junto con las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán, hayan podido frenar la subida del índice de precios de consumo (IPC), todo dentro de un contexto de "elevada volatilidad".

Los precios de la electricidad y el gas mantienen tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. Por su parte, desde el Gobierno aseguran que, de no ser por sus medidas de contención, la subida del precio de los carburantes sería "cercana al doble" respecto a la tasa del 15,87% que arrojó el mes de mayo.

Por su parte, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas baja al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

La mala noticia llega por parte de la inflación subyacente, que sube una décima respecto a ese dato adelantado y se sitúa en el 3%, dos décimas por encima de la tasa de abril.

Las medidas que siguen vigentes

Desde el Ministerio aseguran que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido reuniones con las patronales del transporte, la logística y la distribución, avanzando que en las próximas semanas se reunirá con los sectores energético, agroalimentario e industrial. Todo, con el objetivo de comprobar el efecto real de las medidas implantadas por el Gobierno, un impacto que desde el Ejecutivo estiman que ha permitido una moderación algo superior a un punto porcentual.

"El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán", añaden desde el Ministerio.

Siguen vigentes las medidas fiscales sobre carburantes, mientras que la bajada de la factura de la luz inició desde el 1 de junio la desactivación del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. También siguen vigentes el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y el resto de las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

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