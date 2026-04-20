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A partir de Miami

Oficial: la FIA y los equipos de la F1 acuerdan un cambio importante en el polémico reglamento

Habrá cinco cambios en las normas del nuevo reglamento: la más importante entra con respecto al despliegue de energía en el modo adelantamiento.

De la F1 al Mario Kart: la cómica comparación de dos pilotos sobre el nuevo reglamentoDe la F1 al Mario Kart: la cómica comparación de dos pilotos sobre el nuevo reglamentoGetty

Era un secreto a voces y ya es oficial: la FIA y los equipos de la Fórmula 1 han acordado la modificación del nuevo reglamento, que entrará en vigor en el Gran Premio de Miami. Aunque no al completo.

En la clasificación se reducirá la energía: "Reducción de la recarga máxima permitida de 8MJ a 7MJ, aumento de la potencia de recarga con superclipping de 250 a 350Kw, cuatro Grandes Premios más tendrán menor límite de recarga. Habrá menos recarga por vuelta".

Con respecto a la carrera, el modo de despliegue de energía también se modifica: "El boost está ahora limitado a +150 kW, el despliegue del MGU-K se limitará de 350 a 250 kW en algunas zonas de los circuitos. Estas nuevas normas buscan reducir las velocidades de cierre entre coches".

Las salidas también se modifican. Tratarán de ayudar a los coches que no salen bien: queda fuera el límite de recarga en la vuelta de formación.

Tendrá que ser ratificado

La FIA, tras la reunión con los equipos de la Fórmula 1, tendrá que ratificar estos cambios.

"Estas propuestas finales se someterán ahora a votación electrónica del Comité de Seguridad Mundial de la FIA (WMSC) con vistas a su implementación antes del Gran Premio de Miami del 3 de mayo, a excepción de las propuestas sobre las salidas de carrera, que se probarán y analizarán durante ese fin de semana", dice la nota de la FIA para finalizar.

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