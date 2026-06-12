La productora de Canal Sur aprueba el "cese definitivo e irrevocable" del CEO imputado por agresión sexual a una reportera

Los detalles Dos días después de anunciar su suspensión temporal, se le aparta del cargo de manera "irrevocable" después de las acusaciones de agresión sexual continuada y acoso sexual.

La productora de Canal Sur ha decidido el "cese definitivo e irrevocable" de Gustavo Fuentes, CEO imputado por acoso sexual a una compañera. Sobre él pesan acusaciones de acoso sexual continuada y tres agresiones sexuales durante diez años.

En la denuncia, la periodista describe un terrible acoso sexual continuado con frases como "búscame una reportera que esté tan buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan" o "me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos".

Cuestión esta última sobre, tal y como informa 'elDiario.es', insiste: "¿Cuándo vamos a quedar, que me debes una?"

La denunciante relata todo un infierno laboral así como tres agresiones sexuales fechadas a lo largo de una década. Es más, siete compañeros ya han declarado ante el juez corroborando algunas de estas agresiones sexuales.

"En cuanto se metieron en el coche empezó a acosarla a lo bestia, metiéndole mano y besándola como y donde podía", relata uno de ellos.

Tal y como cuentan en 'elDiario.es', la decisión sobre el cese se tomó el pasado miércoles, poco después de que el Consejo de Administración de la productora emitiese un comunicado a medianoche tras horas de reunión en secreto.

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