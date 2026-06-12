El juez Calama abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su despacho

¿Por qué es importante? El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante"

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando. Esto se debe a la aparición de joyas en su despacho, valoradas en 1.323.915 euros, cuyo origen no está justificado. El magistrado ha citado a Zapatero para declarar el 17 y 18 de junio, coincidiendo con la pieza principal del caso. La falta de justificación de las joyas podría implicar una defraudación tributaria y un posible delito de contrabando, al no haber documentación aduanera que acredite su legal importación. Zapatero tiene la oportunidad de presentar documentación que aclare la legalidad de su posesión.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el despacho de Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Zapatero y señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra, esto es, los próximos 17 y 18 de junio.

El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar, la posesión de bienes de lujo de elevado valor constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros. Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, según el juez, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

Además, Calama argumenta que la actuación de Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando en relación con los artículos. 2 y 3 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, "en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El magistrado añade que la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal. Explica que el investigado dispone de la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación "que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación".

Las joyas valen 1,3 millones de euros

Según la tasación judicial de la joyería Ansorena, a la que el juez Calama encargó el informe pericial, las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno valen 1,3 millones de euros. El juez Calama ha puesto su atención en tres juegos de cinco joyas que nunca han sido declaradas ni por su Zapatero ni por su familia, y que constan de grupos con diseños exuberantes y estilo árabe formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes.

El portavoz de Zapatero se disculpa por su "error" al asegurar que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros en lugar de 1,3 millones

Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, aseguró a los agentes que "algunas" de las joyas eran "herencia de Sonsoles y regalos de viajes", algo que confirmaron a laSexta fuentes del entorno del expresidente.

El portavoz del expresidente del Gobierno ha pedido disculpas tras conocerse la tasación de las joyas halladas por la UCO. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo", ha señalado Luis Arroyo en un mensaje en X.

En su momento, Arroyo había sido muy contundente al decir que las joyas eran de familia y que provenían de herencias de las abuelas de Zapatero y sus esposa. "Él quiere que se sepa que un experto las ha valorado entre 30.000 y 50.000 euros. No son las joyas de Sissi Emperatriz, como están diciendo. Hay una valoración", aseguraba.

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